نقدها و نمرات فصل دوم سریال The Last of Us

فصل دوم سریال The Last of Us محصول شبکه اچ‌بی‌او توانسته نمرات بسیار خوبی از منتقدان بگیرد.

سریال The Last of Us یکی از بهترین اقتباس‌ها بر اساس بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود که بر اساس بازی ویدیویی محبوبی به همین نام ساخته شده و حالا زمان زیادی تا پخش فصل دوم آن باقی نمانده است، فصل دومی که قرار است بخش‌هایی از بازی دوم را به نمایش در بیاورد.

فصل دوم سریال The Last of Us با هنرنمایی پدرو پاسکال در نقش جوئل، بلا رمزی در نقش الی، کیتلین دیور در نقش ابی،‌ دیه‌گو لونا در نقش تامی،‌ ایزابلا مرسد در نقش دینا، یانگ مازینو در نقش جسی و تعدادی دیگر از بازیگران است. این فصل همانند فصل اول توسط کریگ مازن و دنیل دراکمن ساخته شده است.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۳۳ نقد برای فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده که امتیاز ۹۱ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۸۸ از صد برای این سریال به ثبت رسیده که بر اساس ۱۴ نقد منتشر شده برای آن تا به الان است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره فصل دوم این سریال را مشاهده می‌کنید.

