نینتندو به قیمت ۸۰ دلاری Mario Kart World واکنش نشان داد

نینتندو تلاش کرده است تا قیمت ۷۵ پوند/۸۰ دلاری بازی Mario Kart World را توجیه کند و با اشاره به قیمت پایین‌تر بازی پرفروش دیگر سوئیچ ۲، یعنی Donkey Kong Bananza، استدلال کرده که این شرکت یک «معیار قیمت‌گذاری جدید و گران‌تر» ایجاد نکرده است.

داگ باوزر، رئیس نینتندوی آمریکا، در گفت‌وگو با واشنگتن پست گفت که قیمت بالاتر Mario Kart World صرفاً نمونه‌ای از «قیمت‌گذاری متغیر» است که «گستردگی و عمق گیم‌پلی» این بازی را نشان می‌دهد.

باوزر افزود:

فکر می‌کنم می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت‌گذاری متغیر وجود خواهد داشت و ما یک معیار ثابت تعیین نکرده‌ایم.

از نظر تاریخی، نینتندو قیمت برخی بازی‌ها را بالاتر از بقیه تعیین کرده است؛ آخرین نمونه، Zelda: Tears of the Kingdom بود که با قیمت ۷۰ دلار عرضه شد، یعنی ۱۰ دلار گران‌تر از Zelda: Breath of the Wild.

از دیگر بازی‌های سوئیچ ۲ می‌توان به Donkey Kong Bananza (۶۵ پوند/۷۰ دلار) و بازی اقتصادی Switch 2 Welcome Tour اشاره کرد که انتظار می‌رود قیمتی حدود ۵ پوند داشته باشد. همچنین قابل توجه است که Mario Kart World را می‌توان با تخفیف قابل توجه‌ای در قالب یک بسته‌ی همراه با سوئیچ ۲ خریداری کرد؛ اگرچه مشخص نیست این پیشنهاد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت یا موجودی کافی برای پاسخگویی به تقاضای اولیه وجود خواهد داشت یا خیر.