حجم نسخه PS5 بازی Indiana Jones and the Great Circle فاش شد

اطلاعات جدید لو رفته نشان می‌دهد که حجم بازی اکشن ماجراجویی Indiana Jones and the Great Circle روی پلی استیشن ۵ تقریباً ۱۲۵ گیگابایت خواهد بود. بازی Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) برای خریداران نسخه عادی و ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) برای خریداران نسخه دیلاکس روی کنسول PS5 […]