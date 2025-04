گزارش: تونی دالتون به جمع بازیگران سریال The Last of Us خواهد پیوست

طبق گزارش منتشر شده از سمت یک منبع آگاه، احتمالاً شاهد حضور تونی دالتون در فصل دوم سریال The Last of Us خواهیم بود.

تونی دالتون یک بازیگر و نویسنده مکزیکی آمریکایی است که برای نقش‌آفرینی در سریال‌هایی مانند Better Call Saul و Hawkeye شناخته می‌شود. او همچنین در فیلم‌هایی مانند Sicario: Day of the Soldado و Shazam! Fury of the Gods به ایفای نقش پرداخته است. هرچند جزئیات دقیقی درباره نقش او منتشر نشده، اما حضور دالتون می‌تواند به تنوع و عمق بیشتر داستان در فصل دوم سریال The Last of Us کمک کند.​

سریال The Last of Us در فصل دوم تغییرات قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد قسمت‌های این فصل به هفت عدد کاهش یافته است. تاکنون، بازیگرانی نظیر کیتلین دیور در نقش ابی، ایزابلا مرسد در نقش دینا، یانگ مازینو در نقش جسی، دانی رامیرز در نقش مانی، آریلا بارر در نقش مل، تاتی گابریل در نقش نورا، اسپنسر لرد در نقش اوون و جو پانتولیانو در نقش یوجین به جمع بازیگران این فصل اضافه شده‌اند. حضور احتمالی تونی دالتون در کنار این بازیگران انتظارها را برای فصل دوم این سریال افزایش داده است.​

پخش فصل دوم سریال The Last Of Us از تاریخ ۱۳ آوریل (دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴) شروع خواهد شد.