دنی ویلنوو در حال مذاکره با رابرت پتینسون برای حضور در فیلم Dune 3 است

طبق گزارش منتشر شده، دنی ویلنوو در نظر دارد رابرت پتینسون را به جمع بازیگران حاضر در نسخه سوم فیلم سینمایی Dune اضافه کند.

در حالی که فیلم‌نامه قسمت جدید از فرانچایز Dune در حال آماده شدن است، کارگردان این مجموعه، دنی ویلنوو، به ابعاد مختلف فیلم نیز فکر می‌کند. منابع آگاه گفته‌اند که هنوز هیچ پیشنهادی به رابرت پتینسون ارائه نشده، اما دنی ویلنوو علاقه‌ زیادی به پیوستن پتینسون به گروه بازیگران این فیلم دارد. شرکت Legendary نیز هنوز هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است.

علاوه بر رابرت پتینسون، انتظار داریم شاهد حضور دوباره بازیگرانی همچون تیموتی شالامی، فلورنس پیو و زندیا در قسمت سوم از مجموعه فیلم‌های Dune باشیم. اگرچه هنوز مشخص نیست که پتینسون در صورت توافق نهایی، چه نقشی را ایفا خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد که این نقش قرار است یک نقش مهم باشد. همانطور که خبرگزاری Deadline قبلاً گزارش داده بود، احتمالاً تابستان امسال فیلم‌برداری این فیلم شروع خواهد شد.

پتینسون ، ستاره فیلم The Batman، در سال گذشته بسیار پر کار بوده است. او اخیراً فیلم The Drama از استودیو A24 را به پایان رسانده که در آن زندیا نیز حضور دارد. همچنین او در فیلم Die, My Love به کارگردانی لین رمزی در کنار جنیفر لارنس به ایفای نقش خواهد پرداخت. در حال حاضر او مشغول فیلم‌برداری اقتباس کریستوفر نولان از The Odyssey و تولید فیلم جدیدی به نام Primetime است.

منبع: Deadline