به تازگی تصویری از فیلم Hurry Up Tomorrow منتشر شده که در آن، جنا اورتگا دیده می‌شود.

فیلم Hurry Up Tomorrow یک اثر سینمایی هیجان‌انگیز، روانشناختی و موزیکال به شمار می‌رود که قرار است در سال ۲۰۲۵ میلادی به روی پرده سینماها بیاید. مسئولیت کارگردانی و تدوین این اثر سینمایی را نیز تری ادوارد شولتز برعهده دارد،‌ کسی که سابقه ساخت فیلم Waves و فیلم It Comes at Night را در کارنامه هنری خودش دارد.

این فیلم به عنوان یک اثر همراه برای ششمین آلبوم استودیویی ایبل تسفِی ملقب به The Weeknd ساخته شده، آلبومی که به همین نام است. تری ادوارد شولتز فیلمنامه این اثر سینمایی را به همراه خود ایبل تسفی و رضا فهیم نوشته و به همراه کوین تورن و هریسون کریس تهیه‌کنندگی آن را نیز بر عهده داشته است.

