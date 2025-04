بازی اشاره‌ و کلیک «دهانی ندارم و باید فریاد بکشم» برای کنسول‌ها عرضه شد

این بازی که یکی از محبوب‌ترین بازی‌های ماجراجویی ترسناک دهه ۹۰ میلادی محسوب می‌شود، به‌خاطر صداپیشگی عالی، شخصیت‌های متنوع و داستان‌گویی تأثیرگذارش در ذهن بسیاری باقی مانده است. در حالی‌ که قبلاً فقط کاربران کامپیوتر می‌توانستند آن را تجربه کنند، حالا طرفداران کنسول‌ها نیز می‌توانند وارد دنیای ترسناک این اثر کلاسیک شوند. تریلر جدیدی نیز برای معرفی این نسخه منتشر شده که نگاهی تازه به تجربه‌ی بازی می‌اندازد.

بازی I Have No Mouth, and I Must Scream با ترکیبی از عناصر علمی‌تخیلی دیستوپیایی و وحشت روان‌شناختی، پنج شخصیت مختلف را معرفی می‌کند که هرکدام داستان مخصوص خود را دارند و بازیکن را وارد ماجراجویی‌های روانی پیچیده‌ای می‌کنند. داستان بازی حول محور هوش مصنوعی‌ای به نام AM می‌چرخد که از انسان‌ها نفرت دارد و این پنج قربانی انسانی را برای ۹۰۹ سال زنده نگه داشته و به‌ طور مداوم آن‌ها را شکنجه می‌کند. حالا این هوش مصنوعی به آن‌ها وعده می‌دهد که اگر بتوانند از پس آخرین ماموریت خود برآیند، از این رنج نجات خواهند یافت.

بازیکن کنترل هر پنج شخصیت اصلی را در اختیار خواهد داشت و باید رازهای گذشته آن‌ها را کشف کند تا بفهمد چرا AM آن‌ها را زنده نگه داشته و عذابشان را ادامه می‌دهد. همچنین بازی شامل عناصر گیم‌پلی کلاسیک بازی‌های اشاره‌ و کلیک قدیمی است، از جمله فهرست وسایل قابل استفاده روی صفحه و دستورات قابل انتخاب، تا حس و حال نسخه اولیه را به کنسول‌های امروزی بیاورد.

نایت‌دایو استودیوز همچنان در حال بازسازی و بازنشر آثار ترسناک کلاسیک برای مخاطبان مدرن است. پس از عرضه نسخه بازسازی‌شده‌ی The Thing، حالا نوبت I Have No Mouth, and I Must Scream است که به کنسول‌ها آمده است. اگر طرفدار بازی‌های ترسناک قدیمی هستید، بهتر است که این بازی را تجربه کنید. در زیر تریلر بازی آمده است.

منبع: Gematsu

