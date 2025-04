رسمی: سریال The Last of Us برای فصل سوم تمدید شد

قبل از پخش فصل دوم شبکه اچ‌بی‌او به صورت رسمی سریال The Last of Us را برای فصل سوم تمدید کرده است.

قبل از پخش فصل دوم، شبکه HBO به صورت رسمی اعلام کرده که سریال The Last of Us را برای فصل سوم تمدید کرده است. این تمدید زودهنگام نشان‌دهنده اعتماد بالای این شبکه نسبت به این داستان پساآخرالزمانی است که توسط کریگ مازن و نیل دراکمن خلق شده است.

داستان‌گویی عاطفی و تاثیرگذار و ساخت دنیای خشن این سریال باعث شد فصل اول یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های تلویزیونی سال ۲۰۲۳ باشد و به یکی از بهترین اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی تبدیل شود. فصل دوم سریال آخرین بازمانده از ما شامل هفت قسمت است و داستان آن پنج سال پس از پایان فصل اول ادامه پیدا می‌کند، جایی که جوئل و الی در دنیایی حتی خطرناک‌تر و رابطه‌ای پرتنش‌تر از قبل به سر می‌برند.

بازیگران فصل اول شامل پدرو پسکال در نقش جوئل، بلا رمزی در نقش الی، گابریل لونا در نقش تامی و رووتینا وسلی در نقش ماریا بار دیگر در فصل دوم هنرنمایی می‌کنند. بازیگران جدیدی نیز در فصل دوم سریال هنرنمایی می‌کنند که شامل کیتلین دوور در نقش ابی، ایزابلا مرسد در نقش دینا، یانگ مازینو در نقش جسی، آریلا بارر در نقش مل، تاتی گابریل در نقش نورا، اسپنسر لرد در نقش اوون، دنی رامیرز در نقش مانی، جفری رایت در نقش آیزاک و کاترین اوهارا است.

پخش فصل دوم سریال The Last of Us از تاریخ ۱۳ آوریل (دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴) از شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین مکس شروع خواهد شد.

منبع: collider