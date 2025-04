استودیوی سازنده اسپین آف The Witcher به طور کامل با CD Projekt Red ادغام شد

استودیوی The Molasses Flood که روی توسعه یک عنوان فرعی از فرنچایز The Witcher کار می‌کند، به طور کامل با شرکت مادر خود یعنی CD Projekt Red ادغام شد. استودیو اطمینان داده است که این ادغام هیچ تأثیری بر دسترسی یا توزیع بازی‌های The Flame in The Flood و Drake Hollow نخواهد داشت و این […]