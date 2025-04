بازی‌های گیم‌کیوب برای سوییچ ۲ عرضه خواهند شد؛ دسته‌ی اختصاصی آن را ببینید

اشتراک معمول سرویس نینتندو سوییچ آنلاین امکانات زیادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. فارغ از امکان بازی آنلاین با خانواده و دوستان، این سرویس دسترسی به لیستی در حال رشد از بازی‌های کلاسیک کنسول‌های NES ،SNES و گیم بوی را فراهم می‌کند. اما برای کسانی که به دنبال محتوای بیشتر هستند، Expansion Pack گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شود که با پرداخت تنها ۳۰ دلار اضافه در سال، بازی‌های کنسول‌های نینتندو ۶۴، گیم‌بوی ادونس و حتی سگا جنسیس را نیز در بر می‌گیرد.

نینتندو در جریان برنامه‌ی اخیر خود اعلام کرد که کنسول آینده‌اش یعنی سوییچ ۲، به‌صورت انحصاری به مجموعه‌ای از بازی‌های نمادین گیم‌کیوب دسترسی خواهد داشت. این بازی‌ها از طریق سرویس Nintendo Switch Online + Expansion Pack در دسترس خواهند بود و اولین بازی این فهرست نیز The Legend of Zelda: The Wind Waker خواهد بود. این بازی که در سال ۲۰۰۳ در آمریکا منتشر شد، به لطف سبک گرافیکی سل‌شید، جلوه‌ای کارتونی و منحصربه‌فرد به مجموعه‌ی زلدا بخشید. همچنین بازی Soulcalibur 2 محصول سال ۲۰۰۲ و بازی مسابقه‌ای آینده‌نگرانه‌ی F-Zero GX نیز همراه با Wind Waker در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) به این سرویس اضافه خواهند شد. نسخه‌های جدید این بازی‌ها با رزولوشن بالاتر و کیفیت تصویر بهبود‌یافته نسبت به نسخه‌های اصلی عرضه می‌شوند.

لیستی از آثاری که در آینده در دسترس کاربران قرار می‌گیرند نیز در ادامه آمده است.

Chibi-Robo! Plug Into Adventure!

Fire Emblem: Path of Radiance

Luigi’s Mansion

Pokemon Colosseum

Pokemon XD: Gale of Darkness

Super Mario Stikers

Super Mario Sunshine

به طور کلی برای طرفداران نینتندو، این یک خبر بسیار هیجان‌انگیز است، چرا که بسیاری از این بازی‌ها به‌ صورت انحصاری برای کنسول گیم‌کیوب عرضه شده بودند و بنابراین، برای مدت‌ها دسترسی به آن‌ها برای بسیاری از گیمرها ممکن نبود. بدیهی است که برای لذت بردن کامل از این بازی‌ها گیمرها به یک کنترلر خاص نیاز خواهند داشت و ظاهرا نینتندو برای این موضوع نیز برنامه‌ریزی کرده است. مشابه کنترلرهای بازطراحی‌شده‌ی کنسول‌های NES ،SNES، نینتندو 64 و جنسیس که پیش‌تر عرضه شده بودند، یک کنترلر بی‌سیم مخصوص گیم‌کیوب نیز همزمان با عرضه‌ی سوییچ ۲ در 15 خرداد ارائه خواهد شد. این کنترلر تنها برای اعضای سرویس سوییچ آنلاین قابل خریداری خواهد بود و حتی دارای دکمه‌ی C است که یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کنسول جدید محسوب می‌شود که به بازیکنان امکان دسترسی سریع به چت داخل بازی را می‌دهد. می‌توانید تریلر منتشر شده از دسته را در ادامه مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی‌های گیم‌کیوب برای سوییچ ۲ عرضه خواهند شد؛ دسته‌ی اختصاصی آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala