احتمال معرفی و انتشار یک IP جدید از سوی Warner Bros Games در سال ۲۰۲۵

اطلاعات منتشر شده در یک پروفایل لینکدین نشان می‌دهد که Warner Bros Games خود را برای معرفی و انتشار یک آیپی جدید در سال جاری آماده می‌کند.

طبق گزارش وبسایت Gamesradar، لینکدین Brandon Maraia نشان می‌دهد که او از سال ۲۰۲۳ به عنوان طراح ارشد بازی در بخش گیمینگ شرکت برادران وارنر مشغول به کار است. وی در بخش تجربه پروفایل خود اشاره کرده است که به عنوان مدیر طراحی بازی روی یک IP معرفی‌ نشده جدید کار می‌کند که توسط Warner Bros Games در سال ۲۰۲۵ عرضه می‌شود.

مشخص نیست که برادران وارنر در حال حاضر روی چه عنوان معرفی نشده‌ای کار می‌کند، به خصوص به دلیل اینکه مدتی پیش چند استودیوی بازی‌سازی زیرمجموعه این شرکت تعطیل شدند. در فوریه امسال اعلام شد که استودیوی مونولیث پروداکشنز (Monolith Productions)، سازنده بازی‌های Shadow of Mordor، Shadow of War و عنوان لغو شده Wonder Woman به همراه استودیوی Player First Games، توسعه‌دهنده بازی MultiVersus و استودیوی سن دیگوی وارنر تعطیل می‌شوند.

همچنین برادران وارنر در ماه گذشته از لغو نسخه Definitive بازی Hogwarts Legacy و بسته الحاقی آن به عنوان بخشی از تجدید ساختار در حال انجام در بخش بازی‌های ویدئویی این شرکت خبر داد. از سوی دیگر، گفته می‌شود که استودیوی راکستدی (Rocksteady)، توسعه‌دهنده سری Batman Arkham و عنوان ناموفق Suicide Squad: Kill the Justice League، در حال ساخت یک بازی جدید از Batman است.