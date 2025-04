گزارش: متیو جانسون کارگردانی فیلم اقتباسی از بازی Magic: The Gathering را بر عهده خواهد گرفت

طبق گزارش‌های منتشر شده، متیو جانسون، کارگردان فیلم BlackBerry، قرار است اقتباسی از بازی Magic: The Gathering را کارگردانی کند.

به نظر می‌رسد این روزها در هالیوود، اقتباس‌ از بازی‌های ویدیویی بسیار فراگیر شده است. پیش از این ما شاهد اقتباس از بازی‌هایی نظیر Minecraft Sonic، Super Mario، Mortal Kombat، Pokemon، Resident Evil و Angry Birds بودیم زیرا مدیران استودیوها این آی‌پی‌ها را همچون معادن طلا می‌بینند.

یک سال پیش، دو شرکت Legendary و Hasbro اعلام کردند، قصد دارند بازی Magic: The Gathering را به دنیای فیلم و تلویزیون بیاورند، حال با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد جانسون گزینه اصلی آنها برای کارگردانی این فیلم باشد. البته، در حال حاضر هنوز هم مذاکرات برای این موضوع ادامه دارد، اما خبرگزاری Deadline گفته است به زودی توافقی صورت خواهد گرفت.

بازی Magic: The Gathering که اولین برند ۱ میلیارد دلاری Hasbro محسوب می‌شود، به عنوان اولین بازی کارتی در جهان شناخته می‌شود که از سال ۱۹۹۳ تاکنون توانسته با بیش از ۵۰ میلیون طرفدار از تمام سنین در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کند. در این بازی، بازیکنان نقش جادوگران قدرتمندی (planeswalker) را ایفا می‌کنند که موجودات جادویی می‌سازند، جادوهایی را اجرا می‌کنند و از ابزارهای جادویی (Artifacts) برای شکست حریفان استفاده می‌کنند.

جانسون یک کارگردان با استعداد است و این تنها به خاطر ساخت فیلم BlackBerry نیست. او در کنار نویسندگی و کارگردانی به عنوان یک بازیگر در آثاری نظیر Nirvanna the Band the Show the Movie حضور داشته است که بر اساس یک سریال کانادایی ساخته شده بود. او همچنین پیش از این کارگردانی دو فیلم موفق Sundance و Operation Avalanche را بر عهده داشته و قرار است فیلم بیوگرافی آنتونی بوردین (مستند “Tony”) را که دومینیک سسا در آن بازی می‌کند، کارگردانی کند.

منبع: World Of Reel