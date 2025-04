هرآنچه در مورد اجرای بازی‌های نسل قبل روی سوییچ ۲ می‌دانیم

طبق اطلاعات منتشر شده می‌دانیم که سوییچ ۲ با بسیاری از لوازم جانبی نینتندو سوییچ از جمله و شاید مهم‌تر از همه، کنترلرهای جوی کان، دسته‌ حرفه‌ای و همچنین با بازی‌ها سازگار خواهد بود. اما همان‌طور که نینتندو قبلاً هم اشاره کرده بود، همه‌ی بازی‌های سوییچ قابل اجرا روی سوییچ ۲ نخواهند بود. در ادامه، آنچه تاکنون درباره‌ی این موضوع می‌دانیم آمده است.

آیا سوییچ ۲ با بازی‌های فیزیکی و دیجیتالی سوییچ اصلی سازگار است؟

نینتندو در برنامه‌ی نینتندو دایرکت تأیید کرد که سوییچ ۲ از نسخه‌های فیزیکی و دیجیتال بازی‌های سوییچ پشتیبانی خواهد کرد. اندازه‌ی کارتریج تغییری نخواهد کرد؛ فقط کارتریج‌های مخصوص سوییچ ۲ به رنگ قرمز خواهند بود، در حالی که کارتریج‌های سوییچ اصلی خاکستری بودند. تتسویا ساساکی (Tetsuya Sasaki)، طراح ارشد سخت‌افزار سوییچ ۲، در نینتندو دایرکت گفت این کارت‌ها سرعت خواندن داده بسیار بالاتری نسبت به نمونه‌های قبلی خواهند داشت.

قابلیت پشتیبانی از بازی‌های قدیمی در سوییچ ۲ چگونه کار می‌کند؟

کنسول سوییچ ۲ هیچ‌گونه سخت‌افزاری از کنسول قبلی ندارد و شرکت نینتندو برای فراهم کردن امکان اجرای بازی‌های نسل قبل، به شبیه‌ساز نرم‌افزاری نیز متکی نیست. بلکه به گفته‌ی تاکوهیرو دوتا (Takuhiro Dohta)، مدیر پروژه سوییچ 2، راه‌حل این شرکت چیزی بین یک شبیه‌ساز نرم‌افزاری و سازگاری سخت‌افزاری است. او در مصاحبه‌ای تحت عنوان Ask the Developer که توسط نینتندو منتشر شده، این موضوع را مطرح کرده است.

ساساکی در این مصاحبه توضیح داد: «فرآیند تبدیل داده‌های بازی برای اجرای روی سوییچ ۲ به‌صورت آنی و در زمان خواندن اطلاعات انجام می‌شود». این شباهت زیادی به روش پروتون (Proton) دارد؛ یعنی همان روشی که بازی‌های ویندوز را روی کنسول استیم دک با سیستم‌عامل لینوکس اجرا می‌کند. این روش به نینتندو اجازه می‌دهد ویژگی‌های جدید سوییچ 2 مانند پشتیبانی از گیم‌چت را به بازی‌های نسل قبل که از طریق این سازگاری اجرا می‌شوند اضافه کند. دوتا اضافه کرد: «ما معتقدیم که کارهای زیادی می‌توان انجام داد، مثل به‌روزرسانی رایگان بازی‌های سوییچ برای پشتیبانی از GameShare یا استفاده از توان پردازشی سوییچ ۲ برای اجرای بازی‌ها با وضوح تصویر بالاتر و نرخ فریم روان‌تر.»

بازی‌های سوییچ روی سوییچ ۲ بهتر اجرا می‌شوند؟

نینتندو به‌طور رسمی اعلام نکرده که اجرای همه‌ی بازی‌های نسل قبل روی سوییچ 2 باعث بهبود گرافیک یا پرفورمنس خواهد شد، گرچه این اتفاق در مورد بعضی از بازی‌ها رخ خواهد داد. در واقع به نظر می‌رسد که این موضوع به عهده‌ی توسعه‌دهندگان و ناشران بازی‌هاست که به‌روزرسانی‌هایی را برای بهبود تجربه‌ی بازی عرضه کنند.

تا اینجای کار، نینتندو دو راهبرد مختلف برای ارتقاء بازی‌های انحصاری خود اعلام کرده است. برخی از آثار منتخب که فعلا شامل فهرستی شامل حدود دوازده بازی است، به‌روزرسانی‌های رایگان برای بهبود تجربه‌ دریافت خواهند کرد. این فهرست از بازی‌های قدیمی مثل Super Mario Odyssey تا آثار جدیدی مثل The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom را در بر می‌گیرد. این به‌روزرسانی‌ها علاوه بر ارتقاء عملکرد، ممکن است ویژگی‌هایی مثل پشتیبانی از امکانات جدید سوییچ 2 از جمله GameShare را هم اضافه کنند.

مسیر دیگری برای ارتقا وجود دارد که به نظر می‌رسد تغییرات و بهبودهای قابل توجه‌تری را برای برخی از بازی‌های سوییچ به ارمغان بیاورد اما این گزینه هزینه‌بر خواهد بود. نینتندو یک پک ارتقا برای این بازی‌ها به فروش خواهد رساند که این شرکت هنوز قیمت آن را اعلام نکرده است. بسته‌ای که شامل بازی و پک ارتقا باشد، تحت عنوان نسخه نینتندو سوییچ ۲ شناخته خواهد شد.

در حال حاضر، این شرکت اعلام کرده که پک‌های ارتقا برای شش بازی عرضه خواهد شد از جمله:

Kirby and the Forgotten Land

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Party Jamboree

Metroid Prime 4: Beyond

Pokémon Legends: Z-A

جزئیات بسته‌ها بسته به بازی بسیار متفاوت است. برای بازی جدید پوکمون، تنها چیزی که به شما داده می‌شود، «عملکرد بهبود یافته با نرخ فریم و وضوح بالاتر» است. هر دو ارتقای زلدا این ویژگی‌ها را همراه با زمان بارگذاری سریع‌تر، HDR و پشتیبانی از سرویس جدید Zelda Notes ارائه خواهند داد. همچنین مترود پرایم ۴ به شما این امکان را می‌دهد که روی سوییچ ۲ به لطف جوی‌کان ۲ با حالتی مانند ماوس بازی کنید. پک‌های ارتقا برای هر دو بازی سوپر ماریو پارتی جامبوری و کربی و سرزمین فراموش‌شده محتوای جدیدی را ارائه خواهند داد.

آیا سوییچ ۲ با تمامی بازی‌های سوییچ سازگار خواهد بود؟ این خواسته‌ای بسیار بزرگ است و جواب آن منفی است اما سطح پشتیبانی، همانطور که در صفحه‌ای در وب‌سایت نینتندو که جزئیات قابلیت سازگاری با آثار قبل سوییچ ۲ را شرح می‌دهد، به نظر تا اینجا چشمگیر است. نینتندو در حال حاضر در حال بررسی تمامی بازی‌های سوییچ است و آزمایش‌های محدود را با هر بازی انجام می‌دهد تا ببیند آیا روی سوییچ ۲ کار می‌کند یا نه. تهیه‌کننده سوییچ ۲، کوئیچی کاواموتو (Kouichi Kawamoto) اعلام کرد: «ممکن است که همه بازی‌های سوییچ در زمان عرضه سوییچ ۲ به طور کامل اجرا نشوند، اما ما به تلاش‌هایمان ادامه خواهیم داد تا بتوانیم از هر چه بیشتر بازی‌های سوییچ پشتیبانی کنیم.»

نینتندو اعلام کرده است که از تاریخ ۱ آوریل، ۱۲۲ بازی اختصاصی سوییچ را آزمایش کرده و تنها یک بازی را پیدا کرده که با سوییچ ۲ سازگار نیست که آن هم چیزی نیست جز Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit. این بسته سوییچ را به یک عینک واقعیت مجازی تبدیل می‌کرد و چون سوییچ ۲ دستگاهی بزرگتر است، در آن جای نمی‌گیرد. با این حال، نینتندو لابو به طور کامل در سوییچ ۲ از کار نخواهد افتاد: توی-کان ۰۱، توی-کان ۰۲ و توی-کان ۰۳ هرکدام تا حدی کار خواهند کرد. این سه بازی و شش بازی دیگر تنها با استفاده از جوی‌کان‌های سوییچ اصلی روی سوییچ ۲ قابل بازی هستند، زیرا این بازی‌ها به ویژگی خاصی در این جوی‌کان‌ها نیاز دارند. برخی از بازی‌ها، مانند WarioWare: Move It، به قابلیت فروسرخ در جوی‌کان راست نیاز دارند که در جوی‌کان ۲ وجود ندارد و برخی دیگر مانند Ring Fit Adventure، از لوازم جانبی خاصی استفاده می‌کنند که جوی‌کان ۲ نمی‌تواند در آن جای بگیرد.

پشتیبانی از بازی‌های ترد پارتی

طبق شمارش نینتندو، بیش از ۱۵۰۰۰ بازی ترد پارتی برای سوییچ منتشر شده‌اند. در آزمایش‌های انجام شده توسط این شرکت تاکنون، ۱۴۱ بازی پیدا شده‌اند که اصلاً روی سوییچ ۲ اجرا نمی‌شوند، از جمله بازی‌های محبوبی مانند Dead by Daylight، دوم اترنال و فورتنایت. خوشبختانه، فورتنایت در نینتندو دایرکت اخیر به عنوان یک بازی زمان عرضه سوییچ ۲ معرفی شد که این نگرانی را برطرف می‌کند. همچنین ۴۷ بازی دیگر نیز با مشکلاتی اجرا خواهند شد. این بازی‌ها شامل بازسازی الن ویک، فال گایز و مجموعه سالگرد ۳۰ سالگی استریت فایتر هستند.

ممکن است این اعداد با آزمایش بیشتر بازی‌ها توسط نینتندو افزایش یابند، اما همچنین احتمال دارد که برخی از بازی‌ها از این فهرست‌ها خارج شوند زیرا نینتندو در حال همکاری با توسعه‌دهندگان برای رفع مشکلات سازگاری است.

آیا سوئیچ ۲ با لوازم جانبی سوییچ مانند دسته‌ها سازگار است؟

لوازم جانبی مانند جوی‌کان‌ها و پرو کنترلر سوییچ با سوییچ ۲ سازگار خواهند بود. شما می‌توانید به وب‌سایت پشتیبانی نینتندو مراجعه کنید تا فهرست کامل لوازم جانبی سوئیچ را مشاهده کنید و ببینید که آیا سوییچ ۲ از آن‌ها پشتیبانی می‌کند یا نه. در مورد جوی‌کان‌ها، توجه داشته باشید که چون سوییچ ۲ از یک اتصال مغناطیسی برای جوی‌کان ۲ استفاده می‌کند در نتیجه نمی‌توان جوی‌کان‌های سوئیچ را به سوییچ ۲ به صورت فیزیکی متصل کرد و آن‌ها تنها می‌توانند به صورت بی‌سیم جفت شوند و استفاده شوند. این به این معنی است که شما نمی‌توانید جوی‌کان‌ها را شارژ کنید مگر اینکه آن‌ها را دوباره به سوییچ خود وصل کنید یا اینکه یک شارژر مخصوص آن را داشته باشید.

پرو کنترلر سوییچ را می‌توان با اتصال آن به داک سوییچ ۲ یا یکی از دو پورت یو‌اس‌بی سی سیستم شارژ کرد، اما همچنان باید به صورت بی‌سیم جفت شود تا قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر، اتصال با سیم با سوییچ ۲ مانند سوییچ اصلی پشتیبانی نمی‌شود.

آیا می‌توان داک سوییچ اصلی را با سوییچ ۲ استفاده کرد؟

متاسفانه خیر. در حالی که نینتندو در نینتندو دایرکت اعلام کرد که سوییچ و سوییچ ۲ هر دو ۱۳.۹ میلی‌متر ضخامت دارند، داک سوییچ اصلی با سوییچ ۲ سازگار نیست. این مشکل ممکن است به تفاوت‌های فیزیکی در لبه پایین کنسول برگردد که مانع از قرار گرفتن آن در داک قدیمی می‌شود. از سوی دیگر احتمالاً این مسئله به اجزای داخلی داک سوییچ ۲ نیز مربوط است که شامل یک فن است تا دستگاه را در حین اجرای بازی‌ها با وضوح‌های بالا مانند ۴K خنک نگه دارد.

آیا می‌توان کارت‌های microSD را برای گسترش فضای ذخیره‌سازی استفاده کرد؟

سوییچ ۲ دارای ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است و تنها می‌توان آن را با کارت‌های microSD Express گسترش داد. این یک نوع استاندارد حافظه است که سرعت خواندن و نوشتن آن به طور قابل توجهی بیشتر از کارت‌های microSD معمولی است که سوییچ اصلی از آن‌ها پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید یک کارت microSD از سوییچ اصلی خود را در سوییچ ۲ قرار دهید، اما تنها کاری که می‌توانید با آن انجام دهید این است که تصاویر و ویدیوهایی را که در بازی‌های سوییچ گرفته‌اید و در کارت خود ذخیره کرده‌اید، مشاهده یا کپی کنید.

