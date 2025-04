تصویر جدیدی از انیمیشن The Bad Guys 2 منتشر شد

تصویر جدید انیمیشن The Bad Guys 2 نگاه جدیدی به شخصیت‌های دوست‌داشتنی این فرنچایز دارد. پس از اکران موفقیت‌آمیز انیمیشن The Bad Guys در سال ۲۰۲۲ میلادی، کمپانی دریم‌ورکس از ساخت دنباله این اثر خبر داد. حالا درحالی که مدت زمان زیادی با اکران The Bad Guys 2 فاصله نداریم، تصویر جدیدی از این انیمیشن […]

