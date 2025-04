ال فانینگ در حال مذاکره برای حضور در فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping است

به نظر می‌رسد ال فانینگ در حال مذاکره برای حضور در جدیدترین فیلم از فرنچایز The Hunger Games است.

فیلم پیش‌درآمد The Hunger Games: Sunrise on the Reaping که اقتباس از رمانی با همین نام نوشته سوزان کالینز محسوب می‌شود، داستان شخصیت هایمیچ را در پنجاهمین دوره از مسابقات Hunger Games روایت می‌کند. حالا طبق گزارش The Wrap، ال فانینگ در حال مذاکره برای ایفای نقش شخصیت افی ترینکت در این اثر است. ال فانینگ بیشتر برای نقش‌آفرینی در آثاری مانند The Neon Demon و Maleficent شناخته می‌شود.

سکان کارگردانی فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping در دستان فرانسیس لارنس بوده که سابقه ساخت آثاری مانند Constantine و I Am Legend را در کارنامه خود دارد. علاوه‌بر ال فانینگ، چارلی پلامر، رالف فاینز، جسی پلمونس و کیرن کالکین نیز در حال مذاکره برای نقش‌آفرینی در این اثر هستند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم Sunrise on the Reaping منتشر نشده و طرفداران The Hunger Games باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

