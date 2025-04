در میان تمام آثار فانتزی، مجموعه‌ی The Lord of the Rings دارای بهترین دیالوگ‌ها است. این مجموعه به قدری جذاب و خوش‌ساخت بود که حتی پس از این همه سال تماشای آن لذت‌بخش است و مجموعه‌ی دیگری نتوانسته به موفقیت آن دست پیدا کنند. بسیاری از این دیالوگ‌ها، توسط جادوگر دوست‌داشتنی این مجموعه یعنی گندالف گفته می‌شود، جادوگر دانایی که به شخصیت‌های دیگر این مجموعه کمک می‌کند و در مواقع بحرانی نجاتشان می‌دهد.

پس با این وجود، سخت است که بهترین دیالوگ‌های گندالف را در هر فیلم انتخاب کنیم، چرا که او دیالوگ‌های بسیار خوب زیادی دارد. در ادامه بهترین دیالوگ‌های گندالف در سری The Lord of the Rings و Hobbit را خواهید خواند.

۶- «به پیش شما بازگشته‌ام، در زمانی که اوضاع دارد تغییر می‌کند.» – در فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers

Hobbit, Lord of the Rings, The Lord of the Rings, ارباب حلقه‌ها

منبع متن: gamefa