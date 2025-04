از باندل The Last of Us Complete رونمایی شد

سونی و ناتی داگ از The Last of Us Complete رونمایی کردند، باندلی که شامل هر دو بازی سری به همراه تمام بسته‌های الحاقی و محتویات اضافی است. تریلر معرفی این باندل را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: این باندل به دو شکل دیجیتالی و فیزیکی قابل خریداری است. نسخه دیجیتالی منتشر شده و هم‌اکنون […] منبع متن: gamefa