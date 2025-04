تریلر گیم‌پلی Cronos: The New Dawn در تاریخ ۱۶ آوریل منتشر خواهد شد

استودیوی Bloober Team اعلام کرد که در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) تریلر و اطلاعات جدیدی از بازی ترسناک علمی‌تخیلی Cronos: The New Dawn به اشتراک خواهد گذاشت. همچنین طبق اعلام رسمی سازنده، باید انتظار یک غافلگیری را داشته باشیم. Cronos: The New Dawn در سال جاری میلادی و برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۵، ایکس […]

منبع متن: gamefa