تصاویر جدیدی از فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شد

تصاویر جدید منتشر شده از فیلم The Fantastic Four: First Steps، صحنه‌های جدیدی از این فیلم را نمایش می‌دهند. فیلم The Fantastic Four: First Steps اثری مورد انتظار از مارول است که بینندگان بی‌صبرانه منتظر تماشای آن هستند. این فیلم پس از سال‌ها چهار شگفت‌انگیز را به دنیای سینما باز می‌گرداند. اخیراً، تصاویر جدیدی از […] منبع متن: gamefa