افزایش ۱۰۰۰ درصدی شمار پلیرهای بازی‌های The Last of Us در پی انتشار فصل اول سریال

گزارش جدیدی نشان می‌دهد که فروش بازی‌های The Last of Us پس از پخش فصل نخست سریال اقتباسی آن، با افزایشی ۷۵ درصدی مواجه شده است. سریال The Last of Us با تحسین گسترده منتقدان و مخاطبان، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتباس‌های ساخته‌شده از بازی‌های ویدیویی شناخته می‌شود. این سریال توانست عنوان پربازدیدترین مجموعه تلویزیونی […] منبع متن: gamefa