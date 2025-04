نسخه نینتندو سوییچ ۲ بازی Breath of the Wild شامل بسته‌الحاقی نمی‌شود

یکی از جزئیات مهمی که طی رویدادهای اخیر نینتندو احتمالاً از دیده‌ها پنهان ماند، این است که نسخه نینتندو سوییچ ۲ بازی مشهور The Legend of Zelda: Breath of the Wild، بسته‌الحاقی پولی آن را شامل نمی‌شود. نینتندو در کنار معرفی بازی‌های فرست‌پارتی و ثردپارتی جدید برای سوییچ ۲، اعلام کرد که ۶ بازی کنسول […]

منبع متن: gamefa