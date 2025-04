باندل The Last of Us Complete باعث شده طرفداران درباره عدم ساخت قسمت سوم گمانه‌زنی کنند

سونی و ناتی‌ داگ اخیراً از باندل The Last of Us Complete رونمایی کردند که در تاریخ ۱۰ جولای (۱۹ تیر) برای پلی استیشن ۵ در دسترس قرار می‌گیرد. با این حال، واژه Complete موجب نگرانی طرفداران فرنچایز شده است. همانطور که مطلع هستید، باندل جدید The Last of Us هر دو بازی اول و دوم […] منبع متن: gamefa