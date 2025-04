اولین ویدیو از فیلم Until Dawn منتشر شد

اولین ویدیو از فیلم اقتباسی Until Dawn منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید. فیلم Until Dawn درباره فردی به اسم کلووِر است که یک سال پس از گم‌شدن خواهرش، به همراه دوستانش به دره‌ی دورافتاده‌ای می‌روند که خواهر او در آنجا گمشده بود. این فیلم بر اساس بازی ویدیویی Until Dawn ساخته شده […]

منبع متن: gamefa