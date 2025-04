جزئیات آپدیت ۱.۱ بازی The Last of Us Part 2 Remastered منتشر شد

استودیو Nixxes اولین بروزرسانی نسخه PC بازی The Last of Us Part 2 Remastered را با هدف رفع برخی مشکلات بهینه‌سازی و باگ‌ها منتشر کرده است. در ادامه، فهرست موارد تحت تاثیر این بروزرسانی را مطالعه می‌کنید: بازی The Last of Us Part 2 Remastered پیش‌تر در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین) برای رایانه شخصی […] منبع متن: gamefa