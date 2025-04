فهرست تروفی‌های Commandos: Origins

فهرست تروفی‌‌های بازی Commandos: Origins منتشر شد. این عنوان شامل ۴۳ تروفی برونز، ۴ تروفی نقره‌ای و ۳ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Commandos Platinum TrophyUnlock all trophies Operation Daybreak (Recruit)Complete ‘Operation Daybreak’ on Recruit (or higher) Difficulty Operation Daybreak (Soldier)Complete ‘Operation Daybreak’ on Soldier (or higher) Difficulty Operation Daybreak […]

منبع متن: gamefa