فصل دوم The Last of Us با ۵.۳ میلیون بیننده آغاز شد؛ رشد ۱۳ درصدی نسبت به فصل اول

قسمت اول از فصل دوم سریال The Last of Us موفق شد در شب پخش خود به ۵.۳ میلیون بیننده در پلتفرم‌های HBO و Max دست پیدا کند. این رقم نشان‌دهنده‌ی افزایشی ۱۳ درصدی نسبت به افتتاحیه‌ی فصل اول در ژانویه ۲۰۲۳ است که با ۴.۷ میلیون بیننده آغاز شد. این آمار نشان می‌دهد که […] منبع متن: gamefa