سازندگان سریال The Last of Us درباره معرفی نوع جدیدی از مبتلایان در فصل دوم صحبت می‌کنند

کریگ مازین و نیل دراکمن، خالقان سریال The Last of Us، به‌تازگی درباره معرفی نوع جدیدی از مبتلایان در قسمت اول فصل دوم صحبت کرده‌اند. این سریال که اقتباسی از بازی ویدیویی موفق استودیو Naughty Dog به نویسندگی دراکمن است، یکشنبه‌شب با فصل دوم خود به تلویزیون بازگشت و داستان الی (با بازی بلا رمزی) […] منبع متن: gamefa