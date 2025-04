بسته الحاقی The Edge of Fate بازی Destiny 2 در تاریخ ۶ می رونمایی خواهد شد

بازی Marathon امسال منتشر می‌شود اما این تنها چیزی نیست که Bungie در دست ساخت دارد؛ در تاریخ ۶ می (۱۶ اردیبهشت) امسال، این شرکت جزئیات بیشتری را درباره محتوای سال آینده Destiny 2 با عنوان The Edge of Fate منتشر خواهد کرد. The Edge of Fate ممکن است نام واقعی یک بسته‌الحاقی با نام […]

منبع متن: gamefa