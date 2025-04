آهنگساز God of War از حضور کریتوس در Astro Bot احساس افتخار کرده بود

بیر مک‌کرری، آهنگساز بازی God of War، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری VGC رضایتش را از مرحله Bot of War در بازی Astro Bot اعلام کرده است. در بخشی از یک مصاحبه پادکستی که به مناسبت بیستمین سالگرد مجموعه God of War برگزاری شد، بیر مک‌کرری نظراتش را با VGC درباره مرحله مرتبط با بازی God […]

منبع متن: gamefa