تریلری از گیم‌پلی بازی ترسناک Cronos: The New Dawn منتشر شد

استودیوی Bloober Team تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی وحشت بقاء مورد انتظار Cronos: The New Dawn به اشتراک گذاشت که مبارزات، اتمسفر سنگین و برخی صحنه‌های سینماتیک را به تصویر می‌کشد. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی Cronos: The New Dawn در سال ۲۰۲۵ برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری […]

منبع متن: gamefa