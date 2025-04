مؤسس New Blood Interactive: بازی Escape from Tarkov آسیب بزرگی به گیمینگ زده است

دیو اُشری، یکی از بنیانگذاران نیو بلاد اینتراکتیو (New Blood Interactive)، طرفدار جهت‌گیری PvPvE آنلاین چندنفره‌ای که فرام‌سافتور برای بازی انحصاری سوییچ ۲ یعنی The Duskbloods انتخاب کرده نیست و موفقیت بازی شوتر اکسترکشن Escape from Tarkov را مقصر می‌داند. در قسمت جدید پادکست Quad Damage، اُشری یک انتقاد طنزآمیز درباره Escape from Tarkov و […]

منبع متن: gamefa