بازی Ready or Not تابستان امسال برای کنسول‌ها عرضه می‌شود

طبق گزارش‌ منتشر شده، بازی Ready or Not تابستان امسال برای پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس عرضه می‌شود. بازی Ready or Not ابتدا در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ (۲۶ آذر ۱۴۰۰) به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) از طریق استیم برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفت و سپس در تاریخ […]

منبع متن: gamefa