بازی Death Stranding 2: On the Beach اجازه می‌دهد شکل ظاهری شغل بوکای در ژاپن را انتخاب کنید

هیدئو کوجیما تأیید کرده است که شغل واقعی الهام‌بخش گیم‌پلی Death Stranding، یعنی بوکای ژاپنی، در بازی Death Stranding 2: On the Beach به شکل مناسبی حضور خواهد داشت. کوجیما در برنامه رادیویی خود (با ترجمه از Genki) مشخص کرد که یکی از آیتم‌های مربوط به پیش‌خرید Death Stranding 2: On the Beach، یک اسکلت […]

منبع متن: gamefa