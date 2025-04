اولین تریلر فیلم ترسناک HIM به تهیه‌کنندگی جردن پیل منتشر شد

اولین تریلر از فیلم ترسناک HIM منتشر شده که جردن پیل، کارگردان فیلم Get Out، تهیه‌کنندگی آن را برعهده داشته است. داستان فیلم HIM درباره‌ی کوارتبرکی (پستی در فوتبال آمریکایی که وظیفه پخش توپ را دارد) افسانه‌ای است که وظیفه دارد یک ورزشکار جوان و آینده‌دار را آموزش دهد، اما با شدیدتر شدن تمرین‌ها، همه […]

منبع متن: gamefa