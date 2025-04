شرکت EA از تسترهای خود درباره inZoi سوالاتی پرسیده است

پیدا کردن یک بحث آنلاین درباره InZoi که شامل مقایسه با The Sims نباشد، دشوار است؛ این شبیه‌ساز زندگی فوق واقع‌گرایانه از غول بازی‌سازی کره‌ای، Krafton، به عنوان رقیب مستقیم The Sims معرفی شده است. عنوان The Sims 4، با وجود محبوبیت بسیار، منتقدان پرسر و صدایی دارد که از مدیریت Electronic Arts و Maxis […]

منبع متن: gamefa