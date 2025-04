پیشنهاد ۳ میلیون دلاری نتفلیکس به دی‌کاپریو برای حضور افتخاری در دنباله Once Upon a Time in Hollywood

ظاهراً لئوناردو دی‌کاپریو با تعلل و بی‌میلی‌اش نسبت به حضور در دنباله فیلم Once Upon a Time in Hollywood به کارگردانی دیوید فینچر، حسابی نتفلیکس را کلافه کرده است. طبق گزارش The Hot Mic، این پروژه قرار است از ماه ژوئیه فیلم‌برداری خود را آغاز کند، اما دی‌کاپریو هنوز برای حضور در آن به توافق […] ظاهراً لئوناردو دی‌کاپریو با تعلل و بی‌میلی‌اش نسبت به حضور در دنباله فیلم Once Upon a Time in Hollywood به کارگردانی دیوید فینچر، حسابی نتفلیکس را کلافه کرده است. طبق گزارش The Hot Mic، این پروژه قرار است از ماه ژوئیه فیلم‌برداری خود را آغاز کند، اما دی‌کاپریو هنوز برای حضور در آن به توافق […] منبع متن: gamefa