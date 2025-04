بازی Onimusha: Warlords Remaster درجه سختی Hell دریافت خواهد کرد

با ریمستر بازی Onimusha 2: Samurai’s Destiny و نسخه جدید به نام Onimusha: Way of the Sword، هواداران این فرنچایز اکشن فراموش شده، باید منتظر عناوین هیجان‌انگیز زیادی باشند. کپکام قصد دارد یک آپدیت جدید برای عنوانی که قبلاً منتشر شده بود، عرضه کند. این شرکت اعلام کرده است که بازی Onimusha: Warlords Remaster امروز […]

منبع متن: gamefa