کارگردان Kingdom Come امیدوار است از هوش مصنوعی برای ساخت سریع‌تر بازی‌ها استفاده کند

دنیل واورا، کارگردان Kingdom Come و یکی از بنیان‌گذاران استودیوی Warhorse، ایده‌های زیادی برای بازی‌ها دارد و امیدوار است که هوش مصنوعی به تحقق این ایده‌ها کمک کند. در مصاحبه‌ای با The Game Business، واورا درباره توسعه Kingdom Come: Deliverance 2 صحبت کرد؛ بازی‌ای که مورد تحسین گسترده منتقدان و طرفداران قرار گرفته است. او […]

منبع متن: gamefa