بازی TES: Oblivion منبع الهام اصلی Kingdom Come: Deliverance بوده است

پس از عرضه نسخه ریمستر بازی TES: Oblivion، خالق بازی kingdom Come: Deliverance گفت که این عنوان منبع الهام‌ او برای خلق بازی Kingdom Come بوده است. دنیل واورا، خالق بازی Kingdom Come: Deliverance 2، از طریق پستی در شبکه اجتماعی X پس از انتشار بازی TES: Oblivion گفت: دوباره به دنیای Oblivion بازگشته‌ام. این […]

منبع متن: gamefa