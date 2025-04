اولین تصاویر از فیلم The Old Guard 2 بازگشت شارلیز ترون را نشان می‌دهند

IGN به‌تازگی اولین تصاویر از فیلم The Old Guard 2 را منتشر کرده است. نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ میلادی آثار متنوعی را منتشر کرد که یکی از آنها فیلم موفق The Old Guard بود، فیلمی که با استقبال بسیار خوبی از سمت تماشاگران و منتقدان همراه شد. با این حال، ساخت دنباله آن به دلایلی […]

منبع متن: gamefa