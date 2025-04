عنوان دنباله فیلم Once Upon a Time in Hollywood مشخص شد

طبق گزارشات منتشر شده، عنوان دنباله‌ی فیلم Once Upon a Time in Hollywood به کارگردانی دیوید فینچر، The Continuing Adventures of Cliff Booth خواهد بود. همانطور که می‌دانید، برد پیت قرار است تا دوباره در نقش کلیف بوث نقش‌آفرینی کند؛ بدلکار مرموزی که در فیلم Once Upon a Time in Hollywood به کارگردانی کوئنتین تارانتینو […]

منبع متن: gamefa