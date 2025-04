نیکلاس ویندینگ رفن برای کارگردانی فیلم Her Private Hell به دنیای سینما بازمی‌گردد

نیکلاس ویندینگ رفن برای کارگردانی فیلم Her Private Hell و همکاری با ستاره فیلم Warfare، به دنیای سینما بازمی‌گردد. از بهترین آثار رفن می‌توان به Bronson، Drive و Only God Forgives اشاره کرد. او در طول دوران حضورش در سینما به خاطر کارگردانی فیلم‌های اکشن و هنری شهرت زیادی داشت. آخرین فیلم او یعنی The […]

منبع متن: gamefa