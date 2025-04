ویتنی پیک و جوزف زادا به جمع بازیگران فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping پیوستند

شرکت Lionsgate با انتشار دو ویدیو از پیوستن ویتنی پیک و جوزف زادا به جمع بازیگران فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping خبر داد. Lionsgate رسماً از طریق حساب رسمی Hunger Games در X (توییتر سابق) اعلام کرد، جوزف زادا در نقش هیمیچ ابرناتی جوان بازی خواهد کرد. این بازیگر پیش از این در […] منبع متن: gamefa