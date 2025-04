نوآ اشنپ: فصل پنجم سریال Stranger Things ویران‌کننده خواهد بود

ستاره Stranger Things به‌تازگی از فصل پایانی سریال صحبت کرده است. سریال Stranger Things با پخش در سال ۲۰۱۶ میلادی به سرعت به یکی از محبوب‌ترین آثار نتفلیکس تبدیل شد. حالا در شب اول نمایش پیش‌درآمد Stranger Things با عنوان The First Shadow در برادوی، نوآ اشنپ در مصاحبه‌ای با The Hollywood Reporter در رابطه […]

منبع متن: gamefa