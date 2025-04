یک بازی نقش‌آفرینی با اقتباس از سریال Wheel of Time در دست ساخت قرار دارد

بازی ویدیویی Wheel of Time در سبک نقش‌آفرینی بوده و شامل همه رویدادها و پیشینه دنیای کتاب‌ها می‌شود. بازی ویدیویی Wheel of Time توسط Iwot Studios که پیش از این با نام Red Eagle Entertainment شناخته می‌شد، مراحل توسعه را طی می‌کند. این استودیو، یکی از تیم‌های تولید سریال Wheel of Time از آمازون پرایم […]

منبع متن: gamefa