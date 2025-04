توسعه‌دهندگان بازی Ghost of Yotei دلیل انتخاب قهرمان زن را توضیح دادند

در یک مصاحبه، توسعه‌دهندگان بازی Ghost of Yotei دلایل خود را برای انتخاب یک قهرمان زن در نسخه جدید توضیح دادند و این تصمیم را کاملاً منطقی ارزیابی کردند. توسعه‌دهندگان می‌گویند شخصیت آتسو برای داستان «آشوب‌گر» بازی Ghost of Yotei انتخابی عالی است. جیسون کانل و نیت فاکس، کارگردان‌های خلاق بازی Ghost of Yotei، اخیراً […]

منبع متن: gamefa