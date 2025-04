تریلر گیم‌پلی Mafia: The Old Country در تاریخ ۸ می منتشر خواهد شد + تیزر

طبق اعلام رسمی، تریلر گیم‌پلی بازی مورد انتظار Mafia: The Old Country در تاریخ ۸ می ۲۰۲۵ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران منتشر خواهد شد. بر اساس اطلاعات فاش شده، بازی Mafia: The Old Country در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس بری ایکس/اس و […]

منبع متن: gamefa