بلا رمزی در دفاع از کیتلین دیور: مردم از من هم متنفرند

بلا رمزی به تازگی در دفاع از کیتلین دیور صحبت و بیان کرده که مردم از او هم متنفر هستند. هشدار اسپویل! آخرین پیچش شوکه‌کننده در سریال The Last of Us جایی بود که ابی با بازی کیتلین دیور در اقدامی برای انتقام مرگ پدرش، شخصیت محبوب جوئل با بازی پدرو پاسکال را به قتل […]

منبع متن: gamefa