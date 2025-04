جولیا گارنر به احتمال ساخت فیلم اختصاصی شخصیت سیلور سرفر اشاره کرد

ستاره فیلم The Fantastic Four: First Steps به‌تازگی از احتمال ساخت اسپین آف شخصیت سیلور سرفر صحبت کرده است. با نزدیک شدن به پایان فاز پنجم دنیای سینمایی مارول، طرفداران این جهان بی‌صبرانه منتظر آغاز فاز ششم با فیلم The Fantastic Four: First Steps هستند، فیلمی که داستان این ابرقهرمانان دوست‌داشتنی را پس از چند […]

منبع متن: gamefa