جنیفر انیستون از کامئو اتفاقی خود در فصل دوم سریال The Last of Us گفت

جنیفر انیستون شخصا در سریال The Last of Us حضور ندارد، اما تصویر او در فروشگاهی متروکه دیده می‌شود. فصل دوم سریال The Last of Us اخیرا شروع به پخش کرده و بینندگان زیادی از سراسر دنیا به تماشای آن پرداخته‌اند و اگر اخبار را دنبال کرده باشید، متوجه خواهید شد که این سریال در […] منبع متن: gamefa